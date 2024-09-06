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Emekli astsubay dehşet saçtı! Önce karısını, sonra kendini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Değirmendere Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden emekli astsubay E.C. (71), bilinmeyen nedenle eşi D.C'ye (67) tabancayla ateş etti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

E.C, ardından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.C. ve D.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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