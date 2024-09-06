Emekli astsubay dehşet saçtı! Önce karısını, sonra kendini öldürdü

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

E.C, ardından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.C. ve D.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.