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Emekli ve asgari ücretli için yeni zam çağrısı! İki kritik talep gündemde

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Emekli ve asgari ücretli için yeni zam çağrısı! İki kritik talep gündemde
Başlık ResmiEmekli ve asgari ücretli için yeni zam çağrısı! İki kritik talep gündemde

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini belirten Demir, emeklilere seyyanen zam ve refah payı verilmesini, asgari ücretin ise açlık sınırının üzerinde belirlenmesini istedi.

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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, emekli maaşları ve asgari ücretin mevcut ekonomik koşullardaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Demir, vatandaşların geçim sıkıntısına dikkat çekerek emekliler ve asgari ücretliler için yeni düzenleme çağrısı yaptı. Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Demir, tek maaşla geçinmenin giderek imkansız hale geldiğini söyledi.

Emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "En düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olmamalıdır. Emekliye seyyanen zam ve refah payı verilmelidir. Asgari ücret ise hiçbir surette açlık sınırının altında kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konuşmasında fon soruşturması kapsamında yürütülen bazı işlemleri de eleştiren Demir, kamu kaynaklarının ve vatandaşların birikimlerinin korunması gerektiğini belirtti.

Soruşturmaya konu olan iddiaların titizlikle araştırılması gerektiğini ifade eden Demir, "Kim olursa olsun harama el uzatan herkes muhakkak hesap vermelidir. Milletin alın teri ve birikimi nüfuz sahiplerinin çıkarlarına kurban edilmemeli, sonuna kadar üzerine gidilmeli ve fakir fukaranın hakkı muhakkak geri alınmalıdır" dedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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