Emekliler için 132 çeyrek altın hesabı... İsa Karakaş rakamı açıkladı

Karakaş'ın yazısının tamamı şu şekilde:

"Takvimler 2023 yılını gösteriyordu. Ülke kritik bir seçimin arifesindeydi. Devletin en âli makamlarından milyonları heyecanlandıran o tarihî müjde yükseldi.

"Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak."

Bu cümle sıradan bir temenni değildi. Açıkça söz verildi. Kesin bir dille vadedildi.

O günlerde meydanlar bu müjdeyle çınladı. İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı afişler sokakları süsledi. Sosyal medya hesaplarından yüz binlerce paylaşım yapıldı.

Ancak ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Aradan tam üç koca yıl geçti. O günkü parlak afişler güneşin altında soldu. Sosyal medya paylaşımları dijital raflarda tozlandı. En acısı ise şuydu. Verilen o büyük vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi.

Ecdat boşuna dememiş; "Söz uçar, yazı kalır" diye. Bugün 2,5 milyonu aşkın memur emeklisi, o gün verilen sözleri bir borç senedi gibi elinde tutuyor. Her platformda hakkını haykırıyor. Devletinden verdiği sözü ifa etmesini, yani yerine getirmesini bekliyor.