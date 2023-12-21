Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması! 'Olayı ben patlattım'

21 Aralık 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 12:31

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, yüksek kar getirili Fatih Terim fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılmasına ilişkin Seçil Erzan davasınde yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Eski futbolcu Emre Belözoğlu, "Ponzi Seçil" olarak bilinen Erzan'ın kurduğu fonla ilgili olarak kuzeni Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı aracılığıyla haberdar olduğunu açıkladı. Belözoğlu, fonun en büyük mağdurlarından biri olduğunu belirterek, Seçil Erzan ile sadece bir kez görüştüğünü ve durumdan şüphelenerek olayı ortaya çıkardığını iddia etti.

"POLİSLERİ MÜFETTİŞLERİ BEN ÇAĞIRDIM"

Seçil Erzan’ın dolandırıcılık yaptığı süreçte Fatih Terim’in nasıl bir rolü olduğuna diar açıklamalarda bulunan Belözoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Ben Fatih Terim’in bu işin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Onun dışında benim de diğerlerinin de nizama aykırı bir durumu varsa mahkemede bunun hesabını verelim. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip ‘bu imzanın gerçekliği var mı?’ diye sorgulattım. Şimdi herkes ‘Seçil Erzan dosyasını ben patlattım’ diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya.”

"HİÇBİR PARAYI GERİ ALAMADIM"

Savcılığa verdiği ifadesinde, yüksek faiz getirisine nasıl ikna olduklarını ve ne kadar yatırdıklarını açıklayan Belözoğlu, “Bu zamana kadar vermiş olduğum hiçbir parayı geri alamadım” dedi.

BELÖZOĞLU'NUN İFADESİNDEN

Emre Belözoğlu, ifadesinde 1 milyon 492 bin dolar parasını Bahçekapılı Denizbank şubesinde elden teslim ettiğini, ardından 1 milyon 400 bin doları Bahçekapılı şubesinde bu kez Seçil Erzan’a elden teslim ettiğini, 400 bin dolar parasını ise şoförü A.A. aracılığıyla Denizbank Genel Müdürlük binası önünde elden teslim ettiğini söylemişti. Belözoğlu, son olarak da borçlanarak topladığı 1 milyon doları aile dostları Nur Erkasap'a teslim ederek Bahçekapılı Denizbank şubesinde Seçil Erzan'a vermesi için gönderdi.

11 MİLYON DOLAR KAYIP

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu ise Seçil Erzan'ın da açıklayamadığı kayıp 11 milyon dolar olduğunu ileri sürdü.

Fona giren çıkan 48 kişiden 8'inin futbol dünyasından olduğunu belirten Mosturoğlu, Emre Belözoğlu’nun kullandığı yatırımın tamamı kayıt içi, bankadan bankaya yollanmış paralar, bir bölümü de ziynet eşyalarının satılması suretiyle, kuyumcudan aldığı faturaları olduğunu anlatmıştı.