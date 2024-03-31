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En uzun süre görevde kalan muhtarın bu seçimde de rakibi yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da, 'Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı olma' unvanına sahip Ulugazi Mahallesi muhtarı Filiz Kavalcı, 4 dönem olduğu gibi bu dönemde de rakipsiz seçime gitti.

Samsun'un merkez ilçesi olan İlkadım'da 3173 seçmeni olan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan 50 yaşındaki Filiz Kavalcı'nın 4 dönem olduğu gibi bu dönem de seçimlere rakipsiz şekilde tek başına gitti.

18 Nisan 1999 yılındaki yerel seçimlere 3 gün kala muhtar adayı olup 5 rakibini geride bırakarak Ulugazi Mahallesi muhtarı seçilen Filiz Kavalcı, 'Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı olma' unvanına sahip.

En uzun süre görevde kalan muhtarın bu seçimde de rakibi yok - 1. Resim

Rakibi olmamasına rağmen 23 Nisan Ortaokulu'nda oy kullanmak isteyen mahalle sakinlerini kapıda karşılayan Muhtar Kavalçı'ya seçmenlerin "Oyum sana" demeleri espri konusu oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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