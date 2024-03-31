En uzun süre görevde kalan muhtarın bu seçimde de rakibi yok

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mart 2024 15:02 - Güncelleme: 31 Mart 2024 15:03 - Güncelleme:

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Samsun'da, 'Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı olma' unvanına sahip Ulugazi Mahallesi muhtarı Filiz Kavalcı, 4 dönem olduğu gibi bu dönemde de rakipsiz seçime gitti.