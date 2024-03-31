En uzun süre görevde kalan muhtarın bu seçimde de rakibi yok
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da, 'Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı olma' unvanına sahip Ulugazi Mahallesi muhtarı Filiz Kavalcı, 4 dönem olduğu gibi bu dönemde de rakipsiz seçime gitti.
Samsun'un merkez ilçesi olan İlkadım'da 3173 seçmeni olan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan 50 yaşındaki Filiz Kavalcı'nın 4 dönem olduğu gibi bu dönem de seçimlere rakipsiz şekilde tek başına gitti.
18 Nisan 1999 yılındaki yerel seçimlere 3 gün kala muhtar adayı olup 5 rakibini geride bırakarak Ulugazi Mahallesi muhtarı seçilen Filiz Kavalcı, 'Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı olma' unvanına sahip.
Rakibi olmamasına rağmen 23 Nisan Ortaokulu'nda oy kullanmak isteyen mahalle sakinlerini kapıda karşılayan Muhtar Kavalçı'ya seçmenlerin "Oyum sana" demeleri espri konusu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı