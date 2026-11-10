Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanların beyhude bir çabanın içerisinde olduğunu belirterek “Biz farklı devletleriz. Ama kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirine kopmaz bağlarla bağlı iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan “Aramızda ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisinde. Bu birlikteliğin birilerini rahatsız ettiğini biliyoruz. Biz ayrı devletleriz ama kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bizi yıkamayacaklarını anlayanlar, beraberliğimizi zedelemeye çalışabilir. Bu tür oyunlara karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, Terörsüz Türkiye sürecine de değinerek, “Milletimiz ve devletimiz, yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını verdi, yol haritasını belirledi, harekete geçti. Bundan geriye dönüş yok. Bölgedeki her adımı yakından takip ediyoruz. Saha boş değil. Dikkatli fakat seri hareket ediyoruz. Bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanmasını, Millî Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşmayı temenni ediyoruz” bilgisini paylaştı.

Erdoğan: Azerbaycan ile muhabbetimize kimse gölge düşüremez! Kardeşlik harcıyla sıkı sıkıya bağlıyız

KIBRIS TÜRKÜ YALNIZ DEĞİL

Erdoğan, Kıbrıs’taki son durumu da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, şunları dedi:

Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayacağız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemeli. Ada’da iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeği kabul edilmeli. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün devletleri kalıcı barışa destek olmak için KKTC’yi tanımaya davet ediyorum. Kıbrıs meselesi adalet yerini buluncaya kadar takip edeceğimiz bir millî davadır.

| Kaynak: SEVİL NURİYEVA Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: SEVİL NURİYEVA

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