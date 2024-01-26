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    • Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile İsveç'in üyeliği hakkında görüşrü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin bu hafta İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile İsveç&#039;in üyeliği hakkında görüşrü
    Nato, Erdoğan, Stoltenberg, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TBMM 3 gün önce İsveç'in dört gözle beklediği NATO üyeliğini onaylamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, kararı dün imzalayarak protokolü onaylamıştı. 

    Hem İsveç, hem AB hem de NATO kanadında memnuniyetle karşılanan kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    GÖRÜŞMEDE İSVEÇ'E NATO VİZESİ ELE ALINDI

    İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

    ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

    Öte yandan Stoltenberg, Karabağ'daki ziyaretinde de konuya değindi. “Bu hafta TBMM’nin İsveç’in üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum" diyen NATO sekreteri, kararı hızlı bir şekilde imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NatoErdoğanStoltenberg
    Haberler > Gündem > Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile İsveç'in üyeliği hakkında görüşrü
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