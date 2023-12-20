Erdoğan talimatı verdi, köpek meselesi seçim öncesi bitecek

20 Aralık 2023 04:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 04:09

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti, Türkiye’de giderek artan başıboş köpek probleminin çözümüyle ilgili yeni tedbirlerin hayata geçirilmesini içeren kanun teklifi hazırladı. Tarım Bakanlığının ilgili diğer bakanlıklar ve STK’ların görüşünü alarak hazırladığı taslak üzerinde bir süredir AK Parti grubunda çalışma yürütülüyordu. AK Parti grubundaki bu çalışmaların tamamlandığı öğrenildi. Kısa süre içinde Meclis’e sunulması planlanan teklif ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılacak. Bu çerçevede ‘Sahipsiz hayvan’ tanımının kapsamı yeniden belirlenecek.

ÖNEMLİ MADDELER VAR

Teklife göre her belediye kendi sınırları içindeki sahipsiz köpekleri toplayacak ve kısırlaştıracak. Belediyenin internet sitesinde bu köpeklerin sahiplenilmesi için duyuru yapacak. 30 veya 40 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanlar, Tarım Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda kurulacak büyük toplanma merkezlerine götürülecek. Tedavisi mümkün olmayacak derecede hasta olan köpeklere belli şartlarda uyutma işlemi de uygulanabilecek. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlar ile sahiplendiği hayvanını sokağa terk edenlere yönelik yeni yaptırımlar da gündeme gelecek.

ERDOĞAN UYARDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında hafta sonu İstanbul teşkilatları ile yapılan istişare toplantısında da başıboş köpek probleminin gündeme geldiği ve Erdoğan’ın “Acele edin, bu işi seçimden önce halledelim” uyarısı yaptığı belirtildi.