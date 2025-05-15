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Erdoğan yarın Avrupa zirvesine katılacak! AB'nin güvenliği masada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan yarın Avrupa zirvesine katılacak! AB&#039;nin güvenliği masada
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a gidecek. Zirveye AB üyesi ve aday ülkelerin yanı sıra NATO ve AGİT de katılacak. Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahı ile ilgili meseleler zirvede ele alınacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gideceğini duyurdu.

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri ile NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi genel sekreterlerinin katılacağı bilgisini veren Altun, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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