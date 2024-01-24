Erdoğan'dan 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması... 'Fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz'

24 Ocak 2024 12:40 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 12:42

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Merkez Bankası koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan hakkında geçen hafta bazı basın ve yayın organlarında iddialar ortaya atılmıştı. Erkan, kendisini ve ailesini hedef alan habelerle ilgili sessizliğini bozmuş ve "İddialar karşısında şaşkın ve üzgünüm. Gerekli yasal haklarımı kullanacağım" demişti.

"Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur" ifadelerini kullanan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." diye konuşmuştu.

ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: FİTNE TÜCCARLARINI KESİNLİKLE UMURSAMIYORUZ

Öte yandan, bugün Ankara'da partisinin Ankara İlçe Belediye Başkanı adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üstü kapalı olarak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan iddialarına değindi ve tepki gösterdi.

"Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere fırkateynlerimiz sürekli inecek. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ERDOĞAN-ERKAN GÖRÜŞMESİNİ YALANLAMIŞTI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında çıkan iddialar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği iddialarına cevap vermiş, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.