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    Mehmet Şimşek iddialara sert tepki gösterdi: Masa başı uydurma

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası hakkında CİMER'e yapıldığı iddia edilen şikayetin 'Mehmet Şimşek ve ekibi' tarafından servis edildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, "Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz" sözleriyle iddiaları yalanladı.

    Mehmet Şimşek iddialara sert tepki gösterdi: Masa başı uydurma
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında yer alan, "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iddiaların son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.

    "Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır.

    Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

    HAFİZE GAYE ERKAN DA YALANLAMIŞTI

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da geçtiğimiz günlerde babası Erol Erkan'ın bir Merkez Bankası çalışanını işten çıkardığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

    X hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım yapan Erkan, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

    ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri 'Yatırımcı Günleri' toplantılarının son derece verimli geçtiğini belirten Erkan, asılsız iddiaları öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı ve üztünüyü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurguladı. Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" demişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hafize Gaye ErkanMehmet Şimşek
    Haberler > Ekonomi > Mehmet Şimşek iddialara sert tepki gösterdi: Masa başı uydurma
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