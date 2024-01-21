Mehmet Şimşek iddialara sert tepki gösterdi: Masa başı uydurma

21 Ocak 2024 09:48 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 09:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında yer alan, "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iddiaların son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.

"Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır.

Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

HAFİZE GAYE ERKAN DA YALANLAMIŞTI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da geçtiğimiz günlerde babası Erol Erkan'ın bir Merkez Bankası çalışanını işten çıkardığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

X hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım yapan Erkan, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri 'Yatırımcı Günleri' toplantılarının son derece verimli geçtiğini belirten Erkan, asılsız iddiaları öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı ve üztünüyü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurguladı. Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" demişti.