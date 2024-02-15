Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bazıları siyaset sahnesinden silinecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. 31 Mart yerel seçimlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, bir gazetecinin "Her seçim döneminde olduğu gibi seçimlere yaklaşırken belirli odaklar toplumsal huzuru bozma adına saldırıya geçti. Adeta aynı anda tuşlara basıldı. Farklı yapıdaki terör örgütleri saldırılar gerçekleştiriyor. Bu konuda tespitleriniz nelerdir?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"BAZILARININ SİYASET SAHNESİNDEN TAMAMEN SİLİNDİĞİNİ GÖRECEĞİMİZ GÜN"

"Bunlar her dönem, her seçim öncesi maalesef yaşadığımız olaylar. Öyle veya böyle ne yaparlarsa yapsınlar, her şey olacağına varacak. Şurada seçimlere iki ay bile yok. Artık geri sayım başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında çok açık, net bazı hususları ortaya koydu. Aynı kanaatleri ben de paylaşıyorum. Muhalefet özellikle mülteci meselesini gündeme getiriyor. Bunların hiçbirinden onlara ekmek çıkmaz, boşuna uğraşıyorlar.

31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs'ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak. Bu bakımdan biz teşkilatlarımızla yoğun bir şekilde gerek büyükşehirlerde gerek illerde, ilçelerde Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz.

"SAMSUN BİZİM İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

Şimdi de meclis üyeleriyle ilgili çalışmaları arkadaşlarımız Ankara'da genel başkan vekillerimiz ile birlikte yürütüyorlar. İnşallah biz de kendilerine katılacağız. Malum benim Samsun mitingim var. Samsun bizim için çok çok önemli. Ondan sonra Giresun, Ordu mitinglerimizi yapacağız. Böylece Karadeniz’i şöyle bir toparlayalım istiyoruz."