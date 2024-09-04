Ermenistan'dan bir taciz girişimi daha! Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın mutlar zaferi sonrası Ermenistan bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Açıklamada, olayda yaralanan askerin olmadığı ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığı duyuruldu.

ERMENİSTAN ASKERLERİNDEN ATEŞKES İHLALLERİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz ay Ermenistan tarafından 6 kez ateşkes ihlali yapıldığını kaydetti.