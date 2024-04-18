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Erzincan İliç maden kazasında göçük altında kalan 8 kişi henüz kurtarılamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erzincan İliç maden kazasında göçük altında kalan 8 kişi henüz kurtarılamadı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazası son gelişmelerle birlikte endişe verici bir boyuta ulaştı. Erzincan'da göçükte kalanlar kurtarıldı mı? sorusu herkes tarafından merak konusu. Kazada 1 işçi kendi çabalarıyla kurtulmayı başarırken 8 işçinin hala enkaz altında mahsur olduğu bildiriliyor. Kazanın yaşandığı bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte kaza ile ilgili tüm detaylar...

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili gelişmeler endişe verici bir hal aldı. Kazada 1 işçi kendi çabalarıyla kurtulurken 8 işçi halen enkaz altında mahsur durumda bulunuyor. Kazanın detayları şu şekilde...

Erzincan İliç maden kazasında göçük altında kalan 8 kişi henüz kurtarılamadı - 1. Resim

ERZİNCAN MADEN KAZASINDA GÖÇÜKTE KALANLAR KURTARILDI MI?

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazası, son dönemdeki gelişmelerle birlikte endişe verici bir durum arz ediyor. 1 işçinin kendi imkanlarıyla kurtulmasına rağmen, 8 işçinin hala enkaz altında mahsur kaldığı bildiriliyor. Bölgedeki kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

Kazanın yaşandığı maden ocağı Kanadalı Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerine ait. Cevher döküm sahasında meydana gelen toprak kayması büyük bir alana yayılarak 9 işçiyi etkisi altına aldı. Bu üzücü olay sonrasında bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, henüz kurtarılamayan işçi sayısının 9 olduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri, yoğun bir çaba içerisinde enkaz altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat toprak kütlesinin geniş alana yayılması ve zorlu arazi koşulları, kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor.

Erzincan İliç maden kazasında göçük altında kalan 8 kişi henüz kurtarılamadı - 2. Resim

Maden kazasıyla ilgili soruşturma da hızla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, maden ocağını işleten şirket yetkilileriyle ilgili detaylı incelemeler yapılıyor. Bu süreçte idareci pozisyonundaki mühendislerin tutuklanması da dikkat çekiyor.

ERZİNCAN MADEN KAZASINDA NE OLDU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılında başlayan altın üretimi faaliyetleri, bölgede uzun süredir endişe meydana getiriyordu. Özellikle daha önceki siyanür sızıntısı iddiaları, bölge halkının ve çevreci grupların dikkatini çekmişti. Bu kazanın, maden şirketlerinin güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı konusunda yeni tartışmaları gündeme getireceği tahmin ediliyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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