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İliç'te 53 gün sonra cansız bedenine ulaşılan madenci son yolculuğa uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
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İliç&#039;te 53 gün sonra cansız bedenine ulaşılan madenci son yolculuğa uğurlandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Ajanslar

Erzincan'da maden faciasında 53 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Uğur Yıldız bugün son yolculuğa uğurlandı. Heyelanın yaşandığı altın madeninin sahibi Anagold Madencilik'in Yıldız için yayımladığı taziye mesajında, diğer madenciler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşılmıştı. Uğur Yıldız bugün son yolculuğa uğurlandı. Anagold Madencilik, İliç'teki maden kazasında hayatını kaybeden işçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

MADENCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan ve 53 gün sonra cesedine ulaşılan 9 işçiden Uğur Yıldız (33) son yolculuğuna uğurlandı.

İliç'te 53 gün sonra cansız bedenine ulaşılan madenci son yolculuğa uğurlandı - 1. Resim

Heyelan sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde defnedildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza

Aydoğdu, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Kırklar Cemevi'nde alınan helalliğin ardından kılınan namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta yaşanan heyelanda yaşamını yitiren maden işçisi Uğur Yıldız için taziye mesajı yayımladı.

Maden kazasının yaşandığı alanda kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çöpler maden işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14.28 sularında meydana gelen elim kazada toprak altında kalan çalışma arkadaşlarımızdan Uğur Yıldız'ın naaşına ulaşıldığını büyük bir üzüntü ile duyururuz.

İliç'te 53 gün sonra cansız bedenine ulaşılan madenci son yolculuğa uğurlandı - 2. Resim

Merhum çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve çalışanlarımız olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Diğer kayıp çalışma arkadaşlarımız için sürdürülen arama çalışmalarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve desteği altında kesintisiz devam etmektedir.

Göçük altında kalan çalışanlarımızın aileleri, olayın ilk anından itibaren sürekli olarak bilgilendirilmekte ve çalışmalarımızı yakından takip etmektedirler. Bu zor zamanlarda, çalışanlarımızın aileleriyle birlik ve beraberlik içinde olup, yaşanan bu elim kazanın etkilerini en aza indirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
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