Erzincan'da sağanak sele dönüştü, sokaklar bir anda göle döndü!

Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sağanak nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan mevkiinde bulunan dereler taştı, çevredeki yollar sular altında kaldı.

Erzincan'da aniden bastıran yağış nedeniyle debisi yükselen dereler, taşıdıkları çamur ve ağaç dallarıyla birlikte taşkınlara neden oldu.

Sakaltutan mevkiinde sel sularının akış yönünde bulunan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, çamur birikintileri oluşan yollar adeta göle döndü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzincan kent merkezinde ve ilçelerinde bugün de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.