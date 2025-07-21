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Erzincan'da sağanak sele dönüştü, sokaklar bir anda göle döndü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzincan, Sel, Yağış, Sakaltutan, Karayolları, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sağanak nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan mevkiinde bulunan dereler taştı, çevredeki yollar sular altında kaldı.

Erzincan'da aniden bastıran yağış nedeniyle debisi yükselen dereler, taşıdıkları çamur ve ağaç dallarıyla birlikte taşkınlara neden oldu.

Erzincan'da sağanak sele dönüştü, sokaklar bir anda göle döndü! - 1. Resim

Sakaltutan mevkiinde sel sularının akış yönünde bulunan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, çamur birikintileri oluşan yollar adeta göle döndü.

Erzincan'da sağanak sele dönüştü, sokaklar bir anda göle döndü! - 2. Resim

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzincan kent merkezinde ve ilçelerinde bugün de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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