Erzincan'daki maden faciasında son gelişmeler: Geçen iki günde neler yaşandı?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelan sonucu 9 işçi göçük altında aldı. Facianın üzerinden iki gün geçti ancak işçilerin izine henüz rastlanılmadı. Olayla ilgili açılan soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. İşte facianın üzerinden geçen iki günde yaşananlar...

Dün saat 14.30 sıralarında Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Madeni'nde korkunç bir haber geldi. Madende gerçekleşe heyelan sonrası 9 işçi göçük altında kaldı. Olayın duyulmasının hemen ardından çevre illerden ekipler bölgeye sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından da çok sayıda personel katıldı.

GÖÇÜK ALTINDAKİ YEDİ MADENCİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Altın madeni faciasının ardından toprak altında kalan ve ulaşılamayan 9 işçiden 7’sinin isimleri belli oldu:

Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya, Ramazan Çimen ve Uğur Yıldız.

HEYELAN NASIL OLDU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini aktarmıştı. Bugün yapılan incelemede madendeki kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya, 9-10 milyon metreküp toprak kayması yaşandığı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını söyledi.

Maden ocağındaki 9 işçinin bu kütlenin altında kaldığını belirten Yerlikaya, "Aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner içerisinde, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor." dedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının yetkililerinin sahayı koordine etmek için Afet Acil Durum Merkezi'nde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yerlikaya, "Şu an itibarıyla bölgede AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle 1708 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

METAL RADARLI TARAMA

Yerlikaya, insan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacın bulunmadığını söyledi.

Bilim insanlarının, işçilerin 2 araç ve konteyner içerisinde bulunmalarının avantaj sağladığı değerlendirmesini yaptığını aktaran Yerlikaya, "Metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde tarama yapmaya başladık. Dolayısıyla daha hızlı aksiyon alabilmek adına, radar taramalarıyla araçlar ve konteynerle ilgili iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arama kurtarma personelinin çalıştığı bölgelerde toprak kayması ihtimalinin bilim insanları tarafından yer radarlarıyla araştırıldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Bilim insanlarımız bilgileri anbean değerlendiriyor. Bu doğrultuda AFAD koordinasyonunda yaptığımız arama kurtarma çalışmalarının güvenliğinden hiç taviz vermeksizin devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

DEMİR ÇUBUKLA SONDALAMA YÖNTEMİ KULLANILIYOR

Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla "sondalama" yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. Havanın kararmasının ardından bölgeye yerleştirilen 40 aydınlatma kulesiyle toprak kaymasının olduğu saha yeniden aydınlatıldı.

BÖLGEDEKİ HAVA ŞARTLARI

Bakan Yerlikaya, bölgede olumsuz hava koşullarının da etkili olduğuna işaret ederek, "Kütlenin kaydığı yer belli. Arama kurtarma faaliyetlerinde en ufak risk olmaması adına Sivas Cumhuriyet Üniversitemizden gelen bilim insanları, AFAD’taki arkadaşlarımız, devamlı orayı izliyorlar ve arama tarama çalışmalarını yapan arkadaşlarımızla telsizle anbean iletişim halindeler" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Yağmur da yağsa, gece de olsa, gündüz de olsa durmayacağız, duraksamayacağız çünkü arkadaşlarımızın her birinde heyecan ve çalışma arzusu var. İşlerini bilen tecrübeli, heyecanlı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz." dedi.

'GÖÇÜKTEKİ MADENCİLERİN SAYISI RESMİ RAKAMIN BEŞ KATI' İDDİASI

Arama kurtarma çalışmaları sürerken bazı basın yayın organlarında toprak altında kalan işçilerin sayısının resmi rakamın 5 katı kadar olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı' iddiası doğru değildir. Erzincan İliç'teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

SİYANÜR TEHLİKESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, atıkların Fırat'a ulaşıp ulaşmadığı konusu hakkında, "İlgili birimlerimiz, genel müdürlerimiz, onların ekipleri, işbirliği yaptığı bilim adamları, elimizdeki tüm teknik imkanlar tamamıyla bölgeye sevk edildi. Araçlarımız orada. Tahliye laboratuvarlarımız orada. Ayrıca bağımsız laboratuvarlara gerek topraktan gerekse sudan numuneleri alıp gönderiyoruz. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir kirliliğe ve korktuğumuz bir olaya rastlamadık. Anlık olarak bunu takip ediyoruz." dedi.

KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

MADEN FACİASI MECLİS GÜNDEMİNDE

Meclis'te yaşanan facianın tüm yönleriyle araştırılması için komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Abdulhamit Gül, Erzincan’ın İliç ilçesinde toprak kaymasına ilişkin, “Tüm siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmede de AK Parti Grubu olarak da önerimizi biz verdik. Bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Meclisimizin iradesine sunacağız.” açıklamasını yapmıştı.

Erzincan’daki olayın Meclis tarafından tüm yönleriyle takip edilmesi ve ele alınması için ortak iradeyle çabayı ortaya koyacaklarını söyleyen Gül, “Gazi Meclis’in, bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde gerek adli gerek diğer çalışmaların, atılması gereken adımları, bundan sonra yapılması gereken kanuni düzenlemeler de dahil olmak üzere, insanımızı merkeze alan politika üstü olan bütün çalışmaları bizler çok kıymetli buluyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

MADENİ HANGİ ŞİRKET NE ZAMANDIR İŞLETİYOR?

9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2010 yılından bu yana işletiliyor. Maden sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Anagold Madencilik'in büyük ortağı ABD'li SSR Mining. Denver merkezli şirket, Türkiye'deki Çöpler madeni dışında ABD, Kanada ve Arjantin'de de maden sahaları işletiyor.

Şirketin raporlarına göre, Çöpler Madeninden 2019'da 391 bin ons, 2023'te 221 bin ons altın üretildi. 2023'ün ortalama altın fiyatlarıyla bu üretim, 428,7 milyon dolarlık değere denk geliyor.

Şirket, 2023'te toplam 707 bin onsluk altın üretiminin yüzde 31,3'ünü Erzincan'daki Çöpler madeninde üretti.