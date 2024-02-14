Murat Kurum 'İliç' eleştirilerine cevap verdi: İşletme 135 kez denetlendi, 3 kez mühürlendi

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İliç'teki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde ilgili işletmenin 135 kez denetlendiğini söyleyip görülen eksiklikler nedeniyle de '3 ay kapısına mühür vuruldu' dedi. İşletmenin çevreyi kirletmesi sonucu suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Kurum, "Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi. Çevre Bakanlığı’nın işletmenin kapasite artışı kararını verme yetkisi yoktur" diyerek hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Dün Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Korkunç kazada 9 işçi göçük altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları bölgede tüm hızıyla sürerken kaza sonrası eleştirilerin hedefinde olan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldığı bir programda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum konuşmasına, "Milletçe derin bir hüzün içerisindeyiz. Erzincan İliç’teki maden ocağında bir toprak kayması yaşadık. İşçilerimiz şu anda göçük altında. Devletimiz, olayın ilk dakikalarından itibaren bir seferberlik ruhuyla çalışıyor. Kardeşlerimizin kurtarılması için arkadaşlarımız, canla başla arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. En büyük temennimiz hiçbir can kaybının olmaması. İnşallah buradan gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Ben ailelerimize, Can Erzincan’ımıza, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" sözleriyle başladı.

ÇED RAPORU ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Madene verilen ÇED raporu ile ilgili eleştirilere cevap veren Kurum, "Şunların altını çizerek söylemek istiyorum. Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar.

135 KEZ DENETLİ, 3 KEZ MÜHÜR VURULDU

Bakanlığımız döneminde, bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı, tam 135 kez denetlendi." dedi.

21 Haziran 2022’de, işletmeye Çevre Kanunu’ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildiğinin altını çizen Kurum, “İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; 3 ay kapısına mühür vuruldu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bununla da kalınmayıp; işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Özet olarak; biz, kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri hiçbir müsamaha göstermeksizin kararlılıkla uyguladık. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı.” ifadelerini kullandı.

'BAKANLIK KAPASİTE ARTIŞINA KARAR VERMEZ'

İşletmenin kapasite artırmasına yönelik kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmasının mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Kurum, “Bize iftira atanlar şunu da bilir ki; Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz. Yine, ÇED raporlarına ilişkin kararlarda birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da; 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır.” dedi.

'BİLİNÇLİ ALGI OPERASYONU VE KARA PROPANGA'

Dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propagandanın başlatıldığını belirten Kurum, “Milletimizi yasa boğan böylesi bir hadise, siyasi bir istismara dönüştürüldü. Masabaşında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi. Milletimiz bu kötü niyeti çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor.

Biz vicdan sahibi herkese soruyoruz? Siz hangi vicdanla, hangi duyguyla bu konuyu İstanbul’a ve İstanbul seçimlerine getirdiniz? Vatandaşlarımızın daha toprağın altında olduğu bir yerde, 85 milyonun gözünün, aklının, kalbinin burada olduğu bir aşamada; bu olayı siyasete alet etmek vicdansızlık, insafsızlık değil de nedir? Hangi insani duyguya, hangi insani erdeme uygundur?” diyerek açıklamasına devam etti.