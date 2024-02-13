Erzincan'daki maden faciasından yeni görüntü! Nehir gibi aktı, yoldaki aracı yuttu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Şubat 2024 19:14 - Güncelleme: 13 Şubat 2024 19:16 - Güncelleme:

Erzincan, Maden, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yoldan beyaz bir araç geçtiği sırada büyük bir toprak kütlesinin nehir gibi tepeden aşağıya doğru aktığı görüldü.