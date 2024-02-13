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    • Erzincan'daki maden faciasından yeni görüntü! Nehir gibi aktı, yoldaki aracı yuttu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Erzincan, Maden, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yoldan beyaz bir araç geçtiği sırada büyük bir toprak kütlesinin nehir gibi tepeden aşağıya doğru aktığı görüldü.

    Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde büyük bir toprak kayması meydana geldi. 8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı. Toprak altında kalan 9 işçi için 400 kişilik ekipler arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    FACİADAN YENİ GÖRÜNTÜ

    Toprak kaymasının meydana geldiği anlara ait cep telefonu ile kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Görüntülerde beyaz bir araç geçtiği sırada büyük bir toprak kütlesinin nehir gibi tepeden aşağıya doğru aktığı ve aracı yuttuğu görüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ErzincanMaden
    Haberler > Gündem > Erzincan'daki maden faciasından yeni görüntü! Nehir gibi aktı, yoldaki aracı yuttu
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