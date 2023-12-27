Esat Oktay Yıldıran ismi kaldırıldı, okulun adı 'Belenbaşı İlkokulu' oldu

27 Aralık 2023 21:02 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 21:06

İzmir'in Buca ilçesinde bir ilkokula verilen 'Esat Oktay Yıldıran' ismi, başlatılan incelemenin ardından değiştirildi. Okulun adı 'Belenbaşı İlkokulu' oldu.



Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

12 EYLÜL'ÜN SEMBOL İSİMLERİNDENDİ

"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda 'Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe İzmir Valiliği gerekli bilgi verilmiştir."

ÜMİT ÖZDAĞ KARŞI ÇIKMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MEB'in bu kararına karşı çıkmış ve sosyal medyada yeni bir tartışma başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı geri adım atmayarak tartışmalara noktayı koydu. Özdağ şunları demişti:

"Türk devletine karşı isyan eden, binlerce insanı ölüme sürükleyen, yüzlerce askerimizi şehit eden Şeyh Said’in ismini 12 kilometrelik bulvara vereceksin, İstiklal Harbi Madalyası sahibi Mustafa Muğlalı’nın ismini ise askeri tesislerden sökeceksin, sonra erkek çocuklarına tecavüz edenler ile protokol imzalayacaksın ve PKK tarafından şehit edilen Binbaşı Esat Oktay Yıldıran’ın adının “PKK’lılar incinir” diye İzmir’de bir okula verilmesine karşı çıkacaksın. İncinir dedikleriniz Bingöl’de 33 silahsız askerimizi, Gara’da 13 silahsız asker, polis ve istihbaratçımızı infaz etmişlerdi. Bakın beyler, biz Türk olarak incitilmekten bıktık."