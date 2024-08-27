Esenyurt'ta iğrenç olay! Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Esenyurt'ta lüks bir siteye sipariş götüren kurye, bindiği asansöre tuvaletini yapınca mahsur kaldı. Kurye bir süre kurtarılmayı beklerken o anlar kameralara yansıdı.