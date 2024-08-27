Esenyurt'ta iğrenç olay! Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Esenyurt'ta lüks bir siteye sipariş götüren kurye, bindiği asansöre tuvaletini yapınca mahsur kaldı. Kurye bir süre kurtarılmayı beklerken o anlar kameralara yansıdı.
Lüks bir siteye sipariş getiren kurye, dönerken asansöre tuvaletini yaptı. Saniyeler içinde asansör arıza yaparken, kurye mahsur kaldı.
Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı