Henüz 19 yaşındaydı! Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Konya'da inşaatı süren bir apartmanda elektrik tesisatı döşeyen 19 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde inşaatı süren 5 katlı apartmanda korkunç bir olay yaşandı. İnşaatta elektrik tesisatı döşeyen 19 yaşındaki Muhammed Ali Kılıç asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılıç'ın cesedi, incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı