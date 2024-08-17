Henüz 19 yaşındaydı! Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kahvaltı yaparken evleri küle dönen yaşlı çiftin gözyaşlarını kimse durduramadı

Gören dönüp bir daha baktı! Önce şaşırıp sonra fark ettiler

Hobi olarak başladı, ilk kez denedi! Yılda 4 ton elde ediyor, faydaları saymakla bitmiyor