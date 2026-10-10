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Eşinin yazışmalarını gizlice takip etmek hakkında emsal karar! Yargıtay'dan 'hukuka aykırı' hükmü

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Eşinin yazışmalarını gizlice takip etmek hakkında emsal karar! Yargıtay'dan 'hukuka aykırı' hükmü
Başlık ResmiEşinin yazışmalarını gizlice takip etmek hakkında emsal karar! Yargıtay'dan 'hukuka aykırı' hükmü

Yargıtay, eşin yazışmalarını gizlice takip etmek konusunda emsal bir karara imza attı. Daire, gizli takibi 'hukuka aykırı' olarak nitelendirerek, takip eden eşi boşanma davasında ağır kusurlu buldu.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Kayseri’de görülen karşılıklı boşanma davasında kadın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını, kendisine ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

Eşinin yazışmalarını gizlice takip etmek hakkında emsal karar! Yargıtay'dan 'hukuka aykırı' hükmü
Başlık ResmiEşinin yazışmalarını gizlice takip etmek hakkında emsal karar! Yargıtay'dan 'hukuka aykırı' hükmü

Erkek de eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini iddia ederek karşı dava açtı. Erkek, eşinin telefonundaki WhatsApp hesabını, kadının iş bilgisayarından giriş yaptığı web üzerinden takip etmeye başladı. İlk derece mahkemesi, eşinin bilgisi ve rızası olmadan bilgisayarına bağlanıldığı ve yazışmaların bu şekilde elde edildiğini belirterek erkeği ağır kusurlu buldu.

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TAKİP EDEN AĞIR KUSURLU

Taraflar arasındaki karşılıklı boşanma davasını değerlendiren Kayseri 2. Aile Mahkemesi, boşanmaya sebep olan olaylarda erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Erkeğin, kadının başka bir erkekle zina yaptığı iddiasına dayanan dava ise ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.

Temyiz üzerine Yargıtay, bir delilin hukuken geçerli ispat aracı sayılabilmesi için hukukun izin verdiği yöntemlerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı ve ortak çocuğun velayetini anneye verdi. Daire, kadın lehine 500 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminata hükmederken çocuk için nafaka ödenmesine de karar verdi.

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