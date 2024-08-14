Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış

Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de hücum yeleği giyip kask takan ve 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan 18 yaşındaki Arda K.'nin saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'den gelen saldırı haberiyle şoke oldu. Oynadığı bir bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., kask ve hücum yeleği giydi, yüzünü de maskeyle gizledi. Üzerine yerleştirdiği kamera ile birlikte olan biteni kayda alan Arda K., elindeki bıçak ve baltayla 5 kişiyi yaraladı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış - 1. Resim

FORUM SİTESİNE BAŞLIK AÇTI

Olay yurt genelinde büyük yankı uyandırırken, şahsın saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden şüpheli, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı.

Başlığı açan kişinin Eskişehir'de saldırı gerçekleştirmek için hazırlık yaptığından habersiz olan diğer kullanıcılar ise 'Skreewie' kullanıcı isimli şahsın kendilerine yönelttiği soruları cevapladı.

Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi.

Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış - 2. Resim

Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış - 3. Resim

Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış - 4. Resim

Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış - 5. Resim

Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbullular dikkat! 45 gün sürecek çalışma başladıFaizler hâlâ yüksek, ama... İşte konut satışlarını artıran 5 sebep
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - GündemBaltalı gencin arkadaşı korkunç gerçeği anlattıMotosikletten düşüp başını asfalta çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü - GündemMotosikletten düşüp başını asfalta çarptı! Orada can verdiTürkiye ile Irak arasında kritik diplomasi! Güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacak - GündemTürkiye-Irak güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacakAfrin'de bombalı saldırı! Yaralılar var - GündemAfrin'de bombalı saldırı! Yaralılar varTürkiye'de 2023'te en çok göç veren ve göç alan şehirleri belli oldu! İstanbul ve Ardahan detayı... - GündemTürkiye'nin 'göç istatistikleri' belli olduİstanbullular dikkat! 45 gün sürecek çalışma başladı - Gündemİstanbullular dikkat! 45 gün sürecek çalışma başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...