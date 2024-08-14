Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış

Eskişehir'de hücum yeleği giyip kask takan ve 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan 18 yaşındaki Arda K.'nin saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'den gelen saldırı haberiyle şoke oldu. Oynadığı bir bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., kask ve hücum yeleği giydi, yüzünü de maskeyle gizledi. Üzerine yerleştirdiği kamera ile birlikte olan biteni kayda alan Arda K., elindeki bıçak ve baltayla 5 kişiyi yaraladı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

FORUM SİTESİNE BAŞLIK AÇTI

Olay yurt genelinde büyük yankı uyandırırken, şahsın saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden şüpheli, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı.

Başlığı açan kişinin Eskişehir'de saldırı gerçekleştirmek için hazırlık yaptığından habersiz olan diğer kullanıcılar ise 'Skreewie' kullanıcı isimli şahsın kendilerine yönelttiği soruları cevapladı.

Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi.