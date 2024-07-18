Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde esnaf ile zabıta arasında çıkan arbedede 15 kişi yaralandı. Olaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı.
Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde zabıta ile esnaf arasında tezgah yeri nedeniyle başlayan sözlü tartışma çevredekilerin de müdahalesiyle kısa sürede büyüdü.
YARALANANLARIN 4'Ü ZABITA
Bölgeye çok sayıda polis takviye olarak yönlendirildi. Yaşanan arbedede 4'ü zabıta 15 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları ambulansla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarına ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemini artırdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı