Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı

Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde esnaf ile zabıta arasında çıkan arbedede 15 kişi yaralandı. Olaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı.

 
Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde zabıta ile esnaf arasında tezgah yeri nedeniyle başlayan sözlü tartışma çevredekilerin de müdahalesiyle kısa sürede büyüdü.
 
Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı - 1. Resim

YARALANANLARIN 4'Ü ZABITA

Bölgeye çok sayıda polis takviye olarak yönlendirildi. Yaşanan arbedede 4'ü zabıta 15 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları ambulansla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarına ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemini artırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gelin Evi’nden Gelinim Mutfakta’ya! Aslı Hünel’in yeni sezondaki adresi netleştiMustafa Sarıgül 'Son kez konuşuyorum" dedi ve paylaştı: Böylesini hiç yaşamadım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS MEB tercih sonuçları açıklandı! - GündemKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı!Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kurulan tezgaha akıl sır ermez - GündemBazada bulunan cesedin sırrı çözüldüKocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı - GündemKocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı75 yaşındaki adam genç kızın fotoğrafını çekti, savunması 'yok artık' dedirtti - Gündem75 yaşındaki tacizci adamın pes dedirten savunmasıBergama'daki yangına müdahale için gittiği bölgede kaza geçiren Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu - GündemOrman İşletme Müdürü Bergama'da şehit olduErzurum'da 8 aylık bebeğin cansız bedeni sazlık alanda bulundu - Gündem8 aylık bebeğin cansız bedeni sazlık alanda bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...