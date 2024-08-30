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Ev alırken-kiralarken bu tuzağa düşmeyin! 'Kapora' dolandırıcısı tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ev alırken-kiralarken bu tuzağa düşmeyin! &#039;Kapora&#039; dolandırıcısı tutuklandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkele'de Instagram üzerinden paylaştığı ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı.

Çanakkele İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Instagram'da yaptığı ev ilanı paylaşımlarıyla vatandaşlarla irtibata geçen ve kapora talebinde bulunan şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu kişinin suçta kullandığı tespit edilen telefon ve SIM karta el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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