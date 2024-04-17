Evlerdeki gizli tehlike! Şarjlı süpürge bir anda bomba gibi patladı, canını zor kurtardı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 09:17 - Güncelleme:

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde prizde olan şarjlı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman kapladı. Korkuyla uyanan ev sahibi, duman dolayısıyla balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.