Eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 17:14 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi. Teröristlerden birinin kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç olduğu belirtildi.