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Eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi. Teröristlerden birinin kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat kod adlı Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

Eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi - 1. Resim

İŞTE TERÖRİSTLERİN KATILDIĞI 22 EYLEM 

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.

13 Ocak 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

01 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, Güvenlik görevlisinin yaralanması,

07 Kasım 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

19 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

07 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

Eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi - 2. Resim

30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP patlaması olayında  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

10 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda meydana gelen yol kesme olayı sonrasında çıkan çatışmada  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, Güvenlik görevlisinin yaralanması,

10 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

26 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, Güvenlik görevlisinin yaralanması,

28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

Eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi - 3. Resim

14 Ekim 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

23 Kasım 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

24 Ocak 2018 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda yol kesme eylemi sonucunda  Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

01 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

02 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik görevlisinin yaralanması,

20 Ekim 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda  Güvenlik Komutanı görevlisinin ve  sivil vatandaşın yaralanması olduğu tespit edildi.

Eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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