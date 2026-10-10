Eyüpsultan'da Cumhur İttifakı'nın başkan vekili adayı belli oldu! Abdullah Özdemir açıkladı
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı netleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP'nin ortak adayının Muhammet Çakır olduğunu duyurdu.
İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi için kritik seçim günü geldi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından bugün gerçekleştirilecek başkan vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı açıklandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçiminde AK Parti ve MHP'nin ortak adayının Muhammet Çakır olduğunu bildirdi.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI MUHAMMET ÇAKIR OLDU
Eyüpsultan Belediye Meclisinde gerçekleştirilecek seçim öncesinde siyasi partilerin aday belirleme süreci devam ederken Cumhur İttifakı'nın tercihi netleşti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in açıklamasıyla birlikte Muhammet Çakır, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan vekilliği için ortak adayı olarak belirlendi.
EYÜPSULTAN'DA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ BUGÜN
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Ekim 2026 tarihinde tutuklanmıştı.
Özmen, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim tarihli onayıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.
İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Eyüpsultan Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmasını uygun bulmuştu.
GÖZLER BELEDİYE MECLİSİNE ÇEVRİLDİ
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilecek oylama sonucunda, görevden uzaklaştırılan Mithat Bülent Özmen'in yerine belediye başkan vekilliğini üstlenecek isim belirlenecek.
Cumhur İttifakı'nın Muhammet Çakır'ı aday göstermesinin ardından gözler belediye meclisindeki seçim sonucuna çevrildi.