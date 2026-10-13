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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu İSKİ'nin bahçesine uçtu! 2 yaralı

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İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeyken iki araca çarpan hafriyat kamyonu, demir bariyerleri aşarak İSKİ Genel Müdürlüğünün bahçesindeki otoparka yuvarlandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, araçlarda sıkışan 2 sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, çarptığı iki otomobilin sonrsaında demir bariyerleri aşıp İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bahçesine yuvarlandı. Kazada otomobillerde sıkışan 2 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 civarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesinde yer alan İSKİ Genel Müdürlüğü önünde yaşandı. Öne sürülene göre, Kadri Tekin’in kullandığı 34 DMB 234 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken önünde olan otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hızını kesemeyen kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne girmek üzere olan Selahattin Keleş idaresindeki 34 HJE 574 plakalı araca çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri aşıp İSKİ’nin bahçesinde olan otoparka yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık birimleri gönderildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken, kamyon sürücüsü de olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında hastaneye sevk edildi.

Kaza ile alakalı inceleme devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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