Kurduğu sistemlerle suç geliri elde ettiği iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen “Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Taşdelen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Özetle Kaydet a- | +A

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritasının yer aldığı fal bakma uygulamaları Faladdin ve Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Sertaç Taşdelen’in adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmişti. Taşdelen, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yeni karar! Adli kontrol tedbiri kaldırıldı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde düzenlenen duruşmada Taşdelen, konuşmacı olarak konferanslara katıldığı için yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebinin kaldırılmasını talep etti.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yeni karar! Adli kontrol tedbiri kaldırıldı

ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yeni karar! Adli kontrol tedbiri kaldırıldı

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Taşdelen'in banka hesapları ile mal varlıklarına da el konulmuştu.

Tutuklanan Sertaç Taşdelen kendini “Ben bu vatan için canımı vermeye niyetli, teknoloji üretmeye niyetli biriyim. Benim tek gayem bu memlekette üretmek. Teknoloji ihracatı yaparak ülkemize kazandırmak. Ben de bir ananın evladıyım. Yolumu gözleyen nişanlım var. Ben bu vatanın evladıyım” diyerek savunmuştu.

Kara para akladığı yönündeki iddiaları reddeden Taşdelen, Bilkent Üniversitesi’nden şeref derecesi ile mezun olduğunu, bir teknoloji ve yazılım şirketi kurduğunu söylemişti. Son duruşmada Taşdelen’in ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala