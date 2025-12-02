İstanbul’da fal bakma uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Faladdin’ ve ’Binnaz’ uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen için mahkeme kararını verdi. Taşdelen'in ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verildi.

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritasının yer aldığı popüler fal bakma uygulamaları ’Faladdin’ ve ’Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Sertaç Taşdelen hakim karşısına çıktı.

Kara para akladığı yönündeki iddiaları reddeden Taşdelen, Bilkent Üniversitesi’nden şeref derecesi ile mezun olduğunu, bir teknoloji ve yazılım şirketi kurduğunu söyledi.

‘Faladdin’ ve ’Binnaz’ uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen

“TEK GAYEM BU MEMLEKETTE ÜRETMEK”

Taşdelen mahkemede şunları söyledi:

Ben bu vatan için canımı vermeye niyetli, teknoloji üretmeye niyetli biriyim. Benim tek gayem bu memlekette üretmek. Teknoloji ihracatı yaparak ülkemize kazandırmak. Ben de bir ananın evladıyım. Yolumu gözleyen nişanlım var. Ben bu vatanın evladıyım. Tahliyemi istiyorum.

Mahkeme ev hapsi adli kontrol şartlı ile tahliye kararı verdi

TAHLİYE KARARI

Mahkeme, ’Faladdin’ ve ’Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen, ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Sertaç Taşdelen için hazırlanan iddianame Taşdelen’in 2019’da oluşturduğu ’Faladdin’, ’Binnaz abla’ ve bunların internet sitesi uzantıları olan bilişim sistemlerini fal bakmak, gaybdan haber vermek, medyumluk gibi suç teşkil eden eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kurduğu belirtildi.

Taşdelen’in elde ettiği gelirlerin suç geliri olduğu, yasal bir faaliyette bulunuyormuş gibi suç gelirlerini vergilendirmek suretiyle meşru bir kazançmış gibi gösterdiği,

Gelirleri yurt dışına çıkartma eyleminde bulunduğu,

Taşdelen’in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024’te Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiği ifade edildi.

İddianamede, MASAK raporuna da yer verildi.

Taşdelen’in 2013’ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği,

3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı,

Herhangi bir gayrimenkule sahip değilken, 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu ve bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği,

olduğu ve bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam profil çizdiği, 2024’e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede Sertaç Taşdelen’in ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

