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Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e hodri meydan: Ne varsa açıkla, salı gününü bekleme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk iddialarına TGRT Haber ekranlarında cevap verdi. Turan, Özel'in "Salı günü açıklayacağım" sözlerine dikkat çekerek "İftiraları karşılıksız bırakacak halimiz yok. Elinizde ne varsa açıklayın. Şahsımızla, Fatih Belediyesi ile ilgili ne varsa açıklayın. Sayıştay raporlarından bahsediyorlar. Bu raporlara herkes erişebilir. Genel Başkan Özel'in vakti yoksa etrafındaki yardımcıları açıklayabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "AK Parti belediyelerinde yolsuzluk var, bunlar açıklanmazsa ben açıklayacağım, başında da Fatih Belediyesi var" iddialarının ardından Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TGRT Haber'e bağlanarak Özel'i yalanladı. 

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e hodri meydan: Ne varsa açıkla, salı gününü bekleme - 1. Resim

Taksim Meydanı programında konuşan Turan, Özel'in "Salı günü açıklayacağım" sözlerine vurgu yaparak "İftiraları karşılıksız bırakacak halimiz yok. Elinizde ne varsa açıklayın. Şahsımızla, Fatih Belediyesi ile ilgili ne varsa açıklayın. Sayıştay raporlarından bahsediyorlar. Bu raporlara herkes erişebilir. Genel Başkan Özel'in vakti yoksa etrafındaki yardımcıları açıklayabilir" sözlerini kullandı. 

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e hodri meydan: Ne varsa açıkla, salı gününü bekleme - 2. Resim

"SAYIŞTAY RAPORU ÖVÜNÇ MADALYASI"

Turan, iddialara yönelik ortaya atılan Sayıştay raporuna değinerek "Bahsedilen Sayıştay raporunu övünç madalyası olarak okuyabilirsiniz. Sayıştay idari mali denetleme yapar, bu denetlemelerde usule aykırı bulduklarını yazar. Burada suç unsuru olan hadiseler varsa bununla ilgili suç duyurusunda bulunur" açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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