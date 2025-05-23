Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e jet cevap: Hemen bugün açıkla

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özel'in, Fatih Belediyesi'ni hedef almasına sert tepki gösterdi. Turan, "'İfşalara Fatih Belediyesinden başlayacağım.' diyorsunuz. Ben de bunu açıklıkla söylüyorum, hemen bugün açıklayın. 3 bin insanın çalıştığı belediyeye bu şekilde bir söylemde bulunmak olmaz. Şimdi bunu hemen açıklamak zorunda." ifadelerini kullandı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Silivri Cezaevinde tutuklu olan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasının ardından "AK Parti belediyelerinde yolsuzluk var, bunlar açıklanmazsa ben açıklayacağım, başında da Fatih Belediyesi var." açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Belediye binasında açıklamalarda bulunan Başkan Turan, "Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında bir cümle söyledi. 'Sadece CHP dönemine bakıyorlar, hırsızlık, yolsuzluk... AK Parti belediyelerine bakmıyorlar. Önümüzdeki salı, Sayıştay'ın 'işlem yapın' deyip bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyeleri, kanıtlarıyla açıklayacağım. Salıya kadar AK Parti, belediyelere operasyon yaparsa, bunları belgeleri ile kanıtlayacağım' demiş. Fatih Belediyesi'nde bir yanlışlık olduğu, Fatih Belediyesi'nde Sayıştay ile sorun olduğu imajı oluşturmuş." dedi.

"ONA BUNUN HADDİNİ BİLDİRMEM GEREKİYOR"

Başkan Turan, Özel'in açıklamalarına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Ben 25 yıldır siyasetle uğraşan birisiyim, bir genel başkana cevap vermek, bir belediye başkanının işi değildir. Ama bir genel başkan da böylesine bir cümle kullandıysa ona bunun haddini bildirmem gerekiyor. Söylemem gereken hadise şudur. CHP Genel Başkanı'nın AK Partili belediyelerle ve Fatih Belediyesi'yle ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, Sayıştay raporu, suç duyurusu varsa ahlaken ve vicdanen zaten bunu salı günü açıklayacağını söylemesi, tehdit etmesi hem ahlaken hem hukuken hem vicdanen yanlış bir harekettir."

"BELEDİYEMİZLE İLGİLİ ELİNDE NE VAR İSE BUGÜN HEMEN AÇIKLASIN"

Özel'i, elindeki belgeleri açıklamaya çağıran Başkan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben buradan söylüyorum; Fatih Belediyesi'yle elinde ne var ise bugün hemen açıklasın. Vakti yoksa bir yardımcısının eline versin, savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Bunu acilen bekliyorum."

"FATİH BELEDİYESİ'NİN SESİNİ DUYURACAK OLAN FATİH BELEDİYE BAŞKANIDIR"

Gerçek olmayan söylemlerle belediyenin itham altında bırakıldığını belirten Turan, "Bu kurumun bir sesi yok. Fatih Belediyesi'nin sesini duyuracak olan onun adına cevap verecek olan Fatih Belediye Başkanıdır. Burada 3 bin insan çalışıyor. 3 bin insanın aileleri var. Siz 'Fatih Belediyesi'nden başlayacağım' diyorsunuz. Ben de buradan açıklıkla söylüyorum: 3 bin insanın aileleri 'Belediyede ne var?' diye sorar. Hemen bugün elinizde ne varsa açıklayın." ifadelerini kullandı.

"BU İDDİALARI KABUL EDECEK BİR YÖNÜMÜZ YOK"

Özgür Özel'in iddialarını kabul etmediklerini söyleyen Başkan Turan, "Bu iddiaları kabul edecek bir yönümüz yok. Hemen şimdi Fatih Belediyesi ile her ne varsa bugün açıklasın, savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Biz de merakla bekliyoruz, bu yolsuzluk neyle ilgili? Muhataplarımızın gerçek bir adalet arayışlarında olmadıkları ortadadır." dedi.