Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 2015 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, saldırı günü sanıklar arasında 72 telefon görüşmesi yapıldığına dikkat çekilirken, eylemin önceden planlandığı değerlendirmesine yer verildi.

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Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili adli süreçte kritik bir eşik aşıldı. 2'si tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan 26 sayfalık iddianame, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede yer alan detaylar, olayın anlık bir eylem olmadığını ortaya koydu. Sanıklar Yusuf Ö., Hakan H., Emiral A., Özgür E. ve Özden R.K.'nin olay günü tam 72 kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Fenerbahçe otobüsüne saldırıyla ilgili iddianame tamam: O gün 72 kez telefonda konuşmuşlar

Rize deplasmanı dönüşünde Sürmene Viyadüğü üzerinde gerçekleşen silahlı eylemin rastgele yapılmış olamayacağı, aksine önceden planlanıp tasarlanarak devreye sokulduğu kaydedildi.

Fenerbahçe otobüsüne saldırıyla ilgili iddianame tamam: O gün 72 kez telefonda konuşmuşlar

39 MÜŞTEKİ İÇİN EN AĞIR CEZADAN SEVK

İddianamede, sanıkların birlikte suç işleme iradesiyle gerçekleştirdikleri tek bir fiil kapsamında, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekinin ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", sürücü İsmail Kopuz'un ise "mala zarar verme" suçlarını işledikleri belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan şüphelilerin en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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