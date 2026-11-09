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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle: İtalyan efsane, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle: İtalyan efsane, Fenerbahçe için İstanbul'da
Başlık ResmiAziz Yıldırım'dan sürpriz hamle: İtalyan efsane, Fenerbahçe için İstanbul'da

Teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun oturduğu Fenerbahçe'de futbol yapılanması için çarpıcı bir hamle geldi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimin, "futbol aklı" olarak dünyaca ünlü bir ismi İstanbul'a getirdiği belirtildi.

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İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de, futbol yapılanmasındaki değişim sürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sürpriz bir hamle yaparak dünyaca ünlü isimle anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım
Başlık ResmiAziz Yıldırım

"FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA" İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre; Roma ve İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti, dün Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Haberde, Totti'nin sarı-lacivertli kulüpte "futbol aklı" olarak görev yapacağı aktarıldı ve Başkan Aziz Yıldırım'ın, milli ara ve devre arasında büyük bir operasyon yapmasının beklendiği ifade edildi.

Futbol dünyasının unutulmazları arasına giren Francesco Totti, 785 maçta 307 gol attı ve ve 205 asist yaptı.
Başlık ResmiFutbol dünyasının unutulmazları arasına giren Francesco Totti, 785 maçta 307 gol attı ve ve 205 asist yaptı.

TOTTI'NİN KARİYERİ

25 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde sadece Roma forması giyen Francesco Totti, 2017'de kramponlarını astıktan sonra Serie A kulübünde yönetici olarak çalıştı. 2019'da görevi bırakan 50 yaşındaki futbol adamı, kendi işini kurarak "CT10" adında spor danışmanlığı ve oyuncu menajerlik ajansı açtı. "It Scouting" adlı bir şirketi de bulunan İtalyan efsanesi, genç yetenekleri takip ediyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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