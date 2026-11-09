Emre Belözoğlu istemiyor: "Geleceğin hocası" Dirk Kuyt'a yer aranıyor!
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Dirk Kuyt konusunda belirsizlik devam ediyor.
Süper Lig'deki Göztepe (2-1 mağlubiyet) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool (3-2 galibiyet) maçlarında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Dirk Kuyt, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almadı.
"ALTYAPI" FORMÜLÜ
Galatasaray derbisi sonrası yolların ayrıldığı İsmail Kartal döneminde Kuyt'ı "Geleceğin teknik direktörü" olarak düşünen Başkan Aziz Yıldırım'ın, 46 yaşındaki Hollandalı futbol adamını altyapılarda görevlendireceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE 4 KUPA
2012-2015 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'de Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanan Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerinde Quick Boys (yardımcı antrenör), Feyenoord U19, ADO Den Haag ve Beerschot'ta görev yaptı.