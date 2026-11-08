Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk mesajı: "Sonuna kadar kovalayacağız!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'nü mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Takımın hem savunma hem de hücum anlamında daha iyi seviyeye geleceğini belirten Belözoğlu, 9 puanlık farka rağmen şampiyonluk yarışından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Sergen Yalçın'ın tercihine saygı duyduğunu ancak her iki oyuncunun da milli takım formasını hak ettiğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

Hem savunma hem hücum açısından daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Belözoğlu, "Daha yüksek organizasyona ihtiyacımız var. Bunun için çalışacağız. Milli araya böyle bir galibiyetle girmek mükemmel. Taraftarlarımızın bana gösterdiği teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe için ne yaptıysam fazlasını yapmaya geldim. Daha iyisini yapabiliriz. Defansif ve ofansif küçük eleştirilerim var. Çünkü ben takımımın daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"BURASI KALİTE VE TUTKUNUN BİRLEŞTİĞİ YERDİR"

Takımın yüksek kaliteye sahip olduğunu kaydeden 46 yaşındaki teknik adam, "Topa sahip olmak ve tekrarlı şekilde kurgulamak kolay değil. Topu kaptırdığınız yerdeki reaksiyonları belirlemek adına 2 gün çalıştık. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir. Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilir mi, olabilir. Daha fazla çalışacağız." sözleriyle daha fazla çalışarak üstüne koyacaklarını belirtti.

Emre Belözoğlu

"MUTLAKA BUNU SERGEN HOCA DA DÜŞÜNECEKTİR"

Belözoğlu, bir gazetecinin İrfan Can Kahveci'nin bu akşamki ve sezon içindeki performansına göre milli takıma çağrılmamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna cevap veren Belözoğlu, Sergen Yalçın'ın tercihine saygı duyduğunu ancak İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuların dönemsel performanslarıyla değil geçmişte yaptıklarıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

İki futbolcunun da çok değerli olduğuna işaret eden Emre Belözoğlu, "Mutlaka bunu Sergen Hoca da düşünecektir. Çünkü bence bugünkü performansından da öte İrfan'ın da bir çıkışı var son dönemde. Kerem de bence bunu fazlasıyla hak eden bir oyuncu." diye konuştu.

Emre Belözoğlu

"FENERBAHÇE HER ZAMAN BULUNDUĞU KULVARDA İDDİALIDIR"

Bir gazetecinin, lig lideri ile 9 puanlık farkı sorması üzerine Belözoğlu, "Güçlü oyun, beklentiyi karşılayacak, camianın istediği reaksiyonu verecek bir takım. Bunu inşa etmek istiyorum. Açıkçası maç maç kazanarak gitmemiz lazım. 72 puan var dedim oyuncularıma maça çıkarken. Bugün 3 puan çok önemli ve değerliydi. Bu başlangıç. Fenerbahçe her zaman bulunduğu kulvarda iddialıdır. İddialı olmak zorundadır. Oyuncularım da böyle düşünüyorlar. Onlarla da yaptığım toplantılarda bunu gördüm. Ben oyuncu grubuma inanıyorum. Biz sonuna kadar bu işi kovalayacağız. Fenerbahçe kendi genlerine uygun bir şekilde hiç vazgeçmeyerek yoluna devam edecek. Sonrasını hep beraber göreceğiz. Oyunun, bu tutkunun, bu kalitenin gelişimiyle beraber ben camiamızı mutlu edecek sürecin inşallah en yakın süre içinde kupalarla beraber taçlanacak dönemini yaşayacağımıza çok inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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