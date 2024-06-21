Fethiye'deki Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi verildi

Sıcak havalardan dolayı Ege ve Akdeniz'de çıkan yangınlar artarken, Fethiye'de erken tedbir çalışmaları başladı. Şövalye Adası sakinlerine, itfaiye erleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahilden görüş mesafesinde bulunan ve kara yoluyla ulaşımın olmadığı Şövalye Adası, yaz sezonun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Rodos Şövalyeleri’nin üs olarak kullandığı Şövalye Adası, 23 Hektar alanda 70 bina, 4 konaklama tesisi, restoranlar ve plajları barındırıyor.

ŞÖVALYE ADASI SAKİNLERİNE YANGIN EĞİTİMİ

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte nüfus artışı nedeniyle adada çıkabilecek yangınlara karşı önlem amaçlı bölge halkına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı, şube müdürleri ile birlikte itfaiye ekipleri, ada içinde kurulan yangın hidrantları ve yangın dolaplarının kontrollerini yaparak vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Ada içerisinde işletmesi bulunan Osman İnci, Ada’da daha önce 4-5 yangına müdahale ettiklerini belirterek, “Eğitim aldık. Burada çıkması muhtemel yangında neler yapabileceğimizi açıkladılar. Alet ve ekipmanları gösterdiler. İtfaiyenin yangın anlamında buraya gelip ilgilenmesi tabi ki çok güzel. Bunu yaşayan bilir. Son atlattığımız yangında, ne yaşadığımı ben biliyorum. Gelip eğitimler veriyorlar. Neyimiz eksik, neyimiz tamam. Ada kapalı bir yer olduğu için ana kara gibi değil. Biz burada bir kutunun içinde gibiyiz” ifadelerine yer verdi.

19 yıldır Şövalye adasında yaşayan Zeynep Kocasinan, yaklaşık 3-4 hafta önce bir yangın atlattıklarını ve ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi. Kocasinan, Sıcakların başladığı bir dönemde erken hazırlık ve özellikle halkı eğitme çalışmaları bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum Muğla Büyükşehir Belediyesine" dedi.

"HER VATANDAŞ İLK MÜDAHALEYİ BİLMELİ"

30 yıldır Ada’da yaşayan Doktor Erdoğan Aydın, yangın eğitiminin önemine değindi. Dr. Aydın yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar adada 4 yangın atlattık ve ada halkı olarak da bu yangınları kendi imkanlarımız ile söndürmeye çalıştık. Tam yıldığımız anda itfaiye ekiplerimiz yardıma koştu ve büyük bir hasar oluşturmadan halloldu. Her vatandaş ilk yardımı sağlık konusunda nasıl bilmeli ise yangın konusunda da bu ilk müdahaleyi amirlerimiz sayesinde şimdi daha iyi öğrenmiş olduk” şeklinde konuştu.