FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon! 20 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen 20 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 20 şüpheli belirlendi.
GİZLİ TANIK ALBATROS'UN VERİLERİYLE TESPİT EDİLDİLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetlerine ilişkin soruşturmada gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler incelendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başsavcılığın koordinasyonunda 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.