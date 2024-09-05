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FETÖ'ye 19 ilde 'KISKAÇ' operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 19 ilde gerçekleştirilen “KISKAÇ-26” operasyonunda, FETÖ'nün sözde "Askeri ve Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren 34 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını açıkladı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medyadan paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

34 KİŞİ YAKALANDI!

19 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-26” operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-26” operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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