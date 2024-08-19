Filistinli iş adamına susturuculu infaz! İşte Kağıthane'deki saldırıdan yeni görüntüler

Filistinli bir iş adamı A.K., dün gece Kağıthane'de susturuculu silahla öldürülmüştü. Saldırı sonrasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dün 22.30 sularında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana gelen saldırının susturuculu silahla düzenlendiği belirlenmişti.

KAĞITHANE'DE SUSTURUCULU SİLAHLA İNFAZ!

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.’nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuş, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.

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FİLİSTİNLİ İŞ ADAMI HASTANEDE ÖLDÜ

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K.’nin koruması E.K. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan F.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken A.K.’nin koruması E.K’nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştu. İncelemelerin ardından A.K.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılmıştı.

KAĞITHANE'DEKİ SALDIRI SONRASI KAMERADA

Silahlı saldırı sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde, yere bırakılmış silah görülürken, polis ekiplerinin olay yerine geliş anı ve bölgede yaşanan hareketlilik de cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ TANIKLARI KAĞITHANE SALDIRISINI ANLATTI

Öte yandan, saldırıya ilişkin konuşan görgü tanığı Şaban İskender, “Akşam saat 22.00 sıralarıydı. Bir tane Passat model araç burada duruyordu. Sanırım araç Filistinli iş adamına aitti. Saldırganlar 34 AH 508 plakalı Hundai marka araçla maskeli bir şekilde geldiler. Şoförü öldürdüler. Çiğ köftecide de bir tane arkadaşı yaraladılar. Gece 05.00’e kadar buradaydılar. Vücuduna 3 mermi isabet etmiş sırtından, kasıklarından ve omuz boşluğundan. Ona burada müdahale yaptılar. Burada çatışma olduktan sonra çiğ köfteciye girdiler. Ben de olayı tam bilmiyorum ama Mossad diyorlar. Çok profesyonellerdi. Silahları yere düşmüştü” diye konuştu.

'SERİ SİLAH SESİ DUYDUM'

Olay anında evinden silah sesi duyduğunu söyleyen Seyfullah Özer ise “Akşam ben dışarıdan silah sesi duydum. Ardından da birinin vurulduğunu öğrendim. Olayı görmedim ama seri bir silah sesini duydum. O esnada evdeydim. Ben maç sevinci sandım. Burası biraz sıkıntılı bir yer. Huzur istiyoruz. Silaha hayır” dedi.