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Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu suikast

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kağıthane&#039;de Filistinli iş adamına susturuculu suikast

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de Filistinli olduğu öğrenilen iş adamı park halindeki araçta silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi ölürken, 1 Filistinli ve koruması ise yaralandı.

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde Filistinli bir iş adamı, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda araçta bulunan iş adamı susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filistinli ve koruması ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu suikast - 1. Resim

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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