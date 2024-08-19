Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu suikast

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Ağustos 2024 01:25 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 01:39 - Güncelleme:

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Kağıthane'de Filistinli olduğu öğrenilen iş adamı park halindeki araçta silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi ölürken, 1 Filistinli ve koruması ise yaralandı.