Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! O anlar kamerada

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar’da iddiaya göre, 2 şüpheli polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından otomobili olay yerine bırakıp kaçan şüphelilerin o anları anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. 

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi’nde iddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan kimliği belirsiz sürücü, cadde üzerinde park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Esnaflardan birkaçı kaçan 2 şüphelinin peşine düştü. Gözden kaybolan şüphelileri ise polisin yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yaşanan olay çevredeki esnafın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, şüphelinin kamyoneti son an da sıyırarak park halindeki 4 araca çarptığı ve kazadan sonra yanındaki şahısla birlikte koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

'EHLİYETLERİ YOKMUŞ'

Park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci, “Bırakıp kaçtılar. Şahısların kim olduğu belli değil. 2 kişilerdi. Polis kovalıyordu. Ehliyetleri yokmuş. Öyle söyledi polisler. 200 bin liralık zararım var” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Peker TGRT Haber'de... "Gönlümde hep Safranbolu vardı" - GündemMeral Akşener ile görüşmesini anlattıFacebook ve Instagram'dan yerel seçimler için yeni önlemler - Gündemİşte seçim için alınan önlemler'Asıl ben şikayetçiyim' dedi! Bankacı Seçil'den yeni hamle - Gündem'Asıl ben şikayetçiyim' dediHeyecan dorukta! Yerel seçime bir hafta kaldı:1 milyondan fazla genç ilk kez oy kullanacak - GündemOy kullanmadan önce dikkat!Oktay Vural'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'Oylarınızı bölmeyin' çağrısına tepki - Gündem"Başka kapıya! Koltuk sevdası Türkiye'den büyük"İnsan kaçakçılarına 6 ilde dev operasyon! 173 göçmen yakalandı, çok sayıda gözaltı var - Gündemİnsan kaçakçılarına dev operasyon, çok sayıda gözaltı varMeyve bahçesinde esrarengiz olay! İftardan önce 'işim var' dedi çıktı, sonrası çok kötü oldu - GündemMeyve bahçesinde esrarengiz olay! İftardan önce 'işim var' dedi çıktı, sonrası çok kötü olduTEM'de feci kaza! Bariyerler otomobili ikiye böldü - GündemTEM'de feci kaza! Bariyerler otomobili ikiye böldüMetro cinayetinde 'alacak-verecek' iddiası: 7 kişi tutuklandı - GündemMetro cinayetinde alacak-verecek iddiası: 7 kişi tutuklandıTEM'de polis aracı kontrolden çıktı! Bariyere çarpan araçta polis memurları yaralandı - GündemTEM'de polis aracı kontrolden çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...