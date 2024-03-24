Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! O anlar kamerada

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mart 2024 11:54 - Güncelleme: 24 Mart 2024 11:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Avcılar’da iddiaya göre, 2 şüpheli polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından otomobili olay yerine bırakıp kaçan şüphelilerin o anları anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.