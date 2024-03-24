Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! O anlar kamerada
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Avcılar’da iddiaya göre, 2 şüpheli polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından otomobili olay yerine bırakıp kaçan şüphelilerin o anları anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi’nde iddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan kimliği belirsiz sürücü, cadde üzerinde park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Esnaflardan birkaçı kaçan 2 şüphelinin peşine düştü. Gözden kaybolan şüphelileri ise polisin yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yaşanan olay çevredeki esnafın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, şüphelinin kamyoneti son an da sıyırarak park halindeki 4 araca çarptığı ve kazadan sonra yanındaki şahısla birlikte koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
'EHLİYETLERİ YOKMUŞ'
Park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci, “Bırakıp kaçtılar. Şahısların kim olduğu belli değil. 2 kişilerdi. Polis kovalıyordu. Ehliyetleri yokmuş. Öyle söyledi polisler. 200 bin liralık zararım var” dedi.