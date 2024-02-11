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    • Fırtına geliyor! Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Fırtına geliyor! Gökçeada ve Bozcaada&#039;ya yarın tek sefer düzenlenecek
    Fırtına, Gökçeada, Bozcaada, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın beklenen fırtına nedeniyle tek sefer yapılacak.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 20.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 22.00'da sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

    Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 19.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FırtınaGökçeadaBozcaada
    Haberler > Gündem > Fırtına geliyor! Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek
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