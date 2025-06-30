Flash Haber TV satıldı mı? TMSF'den net açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Haziran 2025 18:59 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 19:04 - Güncelleme:

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Sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde yapılan "Flash Haber TV satıldı" haberleri üzerine, TMSF'den açıklama geldi. Kurum, Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasının asılsız olduğunu, spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilebileceğini duyurdu.

Sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde, Flash Haber TV'nin satıldığına dair birçok haber yayımlanmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. "SATIŞ İLANLARI TAKİP EDİLMELİ" İlgili mevzuat çerçevesinde, TMSF'nin, bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki 'satış ilanları' takip edilmelidir. Flash Haber logosuyla haber yayıncılığı yapan televizyon kanalı için satış kararı verilirse internet sitemizde duyurusu yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. İlgili Haber RTÜK'ten Flash Haber TV kriziyle ilgili keskin cevap: Algı operasyonlarına karşı sessiz kalmayacağız

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş