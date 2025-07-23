Fön rüzgarları başladı, sıcaklar dayanılmaz hale geldi... Termometreler patlama noktasında

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi. Yurdun genelinde de hava sıcaklıkları dayanılmaz noktalara geldi. Aydın'da termometreler 44 dereceyi gösterirken, İzmir'de fön rüzgarları nefes aldırmadı. İşte ülkenin sıcak havayla geçen bir gününden çarpıcı anlar...

Hava sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, parklara ve ağaç gölgeliklerine kaçıyor.

Kimileri yelpaze kullanarak, kimileri ise havuzlarda serinlemeye çalışıyor. Sıcaklık yüzünden pek çok şehrin en işlek cadde ve sokakları ıssızlaştı.

Şanlıurfa'da buz satışı yapan Recep Toprak, talebin arttığını, günlük yaklaşık 7 ton buz sattıklarını söyledi.

Toprak, sezonluk iş yaptıkları için sıcaklığın işlerine yaradığını dile getirdi.

Şehirdeki termometreler 51 dereceyi gösterdi.

FÖN RÜZGARLARIYLA BİRLEŞTİ

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği İzmir'de, pazartesi gününden itibaren yükselme eğilimine giren sıcak hava, bugün haftanın en yüksek rakamına ulaştı. Sıcak havayla birleşen Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" ise vatandaşları bunalttı.

Normal günlerde bir hayli yoğun olan Alsancak, Çankaya, Kemeraltı, Saat Kulesi çevresi ve Kordonboyu sakinliğe büründü. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar da ağaç altında gölgelik aradı.

Sahildeki balıkçılar da oltalarını bırakıp ağaç gölgelerinde beklemeyi tercih etti.

İNSANLAR EVLERDEN ÇIKMIYOR

Aydın da sıcak havanın etkili olduğu şehirlerin başında geldi. İstasyon Meydanı'ndaki termometre 44 dereceyi gösterdi.

Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk bir hayli azaldı.