Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7’si tutuklandı. 19’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

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7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7’si tutuklama, 19’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 7 şüphelinin tutuklanmasına, 19 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Fon soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

21 ŞİRKETE KAYYIM ATANMIŞTI

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 21 şirkete TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konulduğu bildirilmişti.

Fon soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kiralık kasaları ve şirket ortaklık payları hakkında el koyma kararı verilmişti.

Başsavcılık açıklamasında, usulsüz krediler alınarak şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlere tabi tutularak aklandığının tespit edildiği belirtilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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