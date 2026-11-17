Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan Mustafa Sandal'ın eşi şüpheli Melis Sandal'a ait 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 liranın geri kazanım hesaplarına aktarıldığı bildirildi. Söz konusu tutarın işlemleri daha önce ertelenmişti.

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Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında milyarlarca lirayı ilgilendiren yeni bir adım atıldı. Sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi şüpheli Melis Sandal'a ait hesaplarda bulunan ve işlemleri ertelenen 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 lira 61 kuruş, geri kazanım hesaplarına aktarıldı.

MELİS SANDAL'IN HESABINDAKİ 4,3 MİLYAR LİRA AKTARILDI

Soruşturma kapsamında A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan Melis Sandal'a ait tutarla ilgili işlem gerçekleştirildi.

Daha önce işlemleri ertelenen 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 lira 61 kuruşun geri kazanım hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Fon soruşturmasında milyarlık gelişme! Melis Sandal'ın hesabındaki para aktarıldı

FON SORUŞTURMASINDA GERİ KAZANIM SÜRECİ

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıklarının geri kazanım sistemine dahil edilmesine ilişkin düzenlemeler gündeme gelmişti.

Bu sistemde ilgili kararlar doğrultusunda geri alınan tutarların, fonlarla hukuki ve ekonomik bağlantıları çerçevesinde değerlendirilmesi öngörülüyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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