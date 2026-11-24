Fon soruşturmasında 3 gözaltı! Bulls Yatırım Başkanı yeniden gözaltında
Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen Akkaya ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
EV HAPSİNDEKİ AKKAYA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.
TOPLAM 3 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan soruşturma kapsamında Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Diğer şüphelilerin kimliklerine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması devam ediyor.